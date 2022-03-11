مجدي الهواري يفرج عن بوسترات مسلسل «دايما عامر»: توكلنا على الله (صور)

كشف المخرج مجدي الهواري، البوسترات الرسمية لمسلسل «دايما عامر»، الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2022، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، حيث علق: «توكلنا على الله».

مسلسل «دايما عامر» في رمضان 2022

مسلسل «دايما عامر»، من بطولة عدد من النجوم، على رأسهم: مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، ومن تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل عن التعليم ومشاكله، من خلال مدرس الخدمة الاجتماعية، الذي يؤدي دوره الفنان مصطفي شعبان.

تعاون مصطفى شعبان ومجدي الهواري

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان، والمخرج مجدي الهواري، تعاونا سويا في عدد من الأعمال الناجحة، التي نافست في سباقات رمضان من قبل، فقد تعاونا في مسلسل «الزوجة الرابعة» عام 2012، مع علا غانم، لقاء الخميسي، هبة مجدي، أيتن عامر، و«مزاج الخير» عام 2013، مع محمود الجندي وسميحة أيوب، وحققت تلك الاعمال نجاحا كبيرا وقتها.

مسلسل ملوك الجدعنة

يشار إلى أن مصطفي شعبان، شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «ملوك الجدعة»، بصحبة الفنان عمرو سعد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنان الراحل يوسف شعبان، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق المسلسل، نجاحا كبيرا، وشهد آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا متأثرة بفيروس كورونا، وتدور أحداثه حول صديقبن يواجهان العديد من المشكلات خلال حياتهما، بسبب جدعنتهما وحب الجميع لهما، ويتربص بهما شخصا بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع الي ان يستطيعا في النهاية الانتصار عليه.