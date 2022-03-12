بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 9 في تصادم سيارة بـ«تروسيكل» بالإسماعيلية

لقيت سيدة في الأربعينيات من عمرها مصرعها، وأصيب 9 أشخاص آخرون، جراء تصادم سيارة مع «تروسيكل»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة نصف نقل تحمل لوحات «ط ص و 6613» بدراجة نارية «تروسيكل»، قرب منطقة الكيلو 11 بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأسفر الحادث عن وفاة نبيلة محمد سليمان صقر، 50 سنة، مقيمة بمنطقة الكيلو 14، فيما أصيب كل من ندى عايد محمد، 13 سنة، مقيمة بمنطقة الكيلو 13، باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات في الجسم، وخالد عيد حسين، 45 سنة، ومقيم بمنطقة الكيلو 11، بكدمات وسحجات.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من فاطمة حسن حسين، 37 سنة، مقيمة بالكيلو 13، باشتباه بخلع في الكتف وجروح وكدمات، وصفاء محمد درويش، 25 سنة، بغيبوبة تامة، وسالم حسن، 13 سنة، بكدمات وسحجات في الجسم، وأمينة سليمان سلامة، 14 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور مختلفة.

وأصيب في الحادث كل من إسماعيل محمد عبد الحميد، مقيم بمنطقة الكيلو 11، بكدمات واشتباه كسر في الركبة، وعيد محمد عيد، 25 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 11، بكدمات وسحجات، وعمرو رطب محيي الدين، 14 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 14، بكسور في الوجه.

مصادر طبية: 3 حالات خطرة بين المصابين

وقالت المصادر الطبية، إن هناك 3 حالات خطرة بين المصابين في الحادث، ويُجرى التعامل معها.

واضافت المصادر، أن هناك حالتين وصلتا في غيبوبة تامة، ومن المرجح إصابتهما بنزيف داخلي في المخ، فيما وصلت حالة أخرى مصابو بكسر في العمود الفقري.

وأكدت المصادر إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين في الحادث، وعمل كل الأشعات اللازمة لهم بعد حجزهم في الأقسام المخصصة بحسب الإصابات.