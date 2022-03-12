الحملة القومية للقمح: زراعة نصف مليون فدان زيادة الموسم المقبل

قال الدكتور خالد جاد عضو الحملة القومية للقمح إنّ الدولة حرصت على تشجيع المزارعين لزراعة القمح في بداية الموسم أي في شهر نوفمبر الماضي، وأعلنت عن سعر مبكر للتوريد، إذ رفعت سعر القمح للتوريد إلى أكثر من 800 جنيه، ما أدى لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، موضحًا: «لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من القمح، ولكن حد أمان جيد يطمئنا ويجعلنا لا نقلق».

زراعة 3.5 مليون فدان من القمح

وأضاف «جاد» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية هبة ماهر اليوم السبت أنَّ المساحة المنزرعة لمحصول القمح هذا العام ارتفعت مقارنة بالموسم الماضي من 3.4 مليون فدان إلى أكثر من 3.6 مليون فدان، بزيادة حوالي ربع مليون فدان عن الموسم الماضي.

وأشار إلى أنَّ هناك زيادة في مساحات منزرعة من محصول القمح هذا العام مع ظروف جوية جيدة ساعدت على نمو القمح، وبالتالي هناك زيادة في المحصول، كما أنَّ الدولة وفرت للمزارعين أصنافًا حديثة من القمح عالية المحصول والجودة، وتساعد في الحصول على إنتاجية كبيرة.

أسعار مدعمة للتقاوي

وأفاد بأنَّ الدولة أطلقت حملة قومية لتشجيع زراعة بطريقة «المصاطب» وهي طريقة حديثة لزراعة القمح توفر في المياه والتقاوي، وينتج عنها محصول كبير، لافتًا إلى أن التقاوي التي توفرها الدولة جيدة وأسعارها مدعمة وأنواعها كثيرة وجيدة الجودة، والدولة توفر كل السُبل للمزارعين لزراعة القمح.

وأوضح أنَّ مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح ستزيد الموسم المقبل مع التوسعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في الأراضي الجديدة، لافتًا إلى أن زيادة الأرض تصل لنصف مليون فدان.

المحصول يكفي لنهاية العام

ولفت إلى أن موسم جني القمح يبدأ الشهر المقبل والمحصول سيكفي الدولة بحسب تصريحات وزارة التموين حتى نهاية العام مع إضافة المخزون الاستراتيجي الموجود بالفعل، معقبًا: «لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من القمح، ولكن حد أمان جيد».