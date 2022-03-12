حلقة خاصة من برنامج الدوم مساء اليوم: الجمهور يتدخل لإنقاذ 5 متسابقين

يعرض حلقة خاصة من برنامج الدوم المخصص لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج في تمام الساعة الـ11 على شاشة قناة On، وتشهد الحلقة تصفية المتسابقين إذ سينقذ تصويت الجمهور موهبتين من فئة التمثيل وموهبتين من فئة الغناء وموهبة واحدة من فئة تقديم برامج وذلك على الهواء مباشرة من أجل تأهليهم للمرحلة النهائية من البرنامج.

تأهل 11 متسابقا

وشهدت الحلقات السابقة في برنامج الدوم التي عرضت أمس الجمعة من برنامج الدوم تأهل 11 متسابقًا والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وحصل على المفتاح الذهبي من فئة التمثيل ياسمين عمر ومنة المصري، أما المؤهلين للمرحلة النهائية مباشرة سعد سمير ومحمد فريد.

المفتاح الذهبي لـ3 متسابقين في فئة الغناء

ومن فئة التقديم تأهلت مريم حسن إلى المرحلة النهائية ومنحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبي للمتسابق مازن سامي لكي ينقذه الجمهور بالتصويت، ومن فئة الغناء حصل 3 متسابقين على المفتاح الذهبي وهم شهاب كمال، محمد مانو، نادين العمروسي، وتأهل كل من ملكة ماهر وعبدالرازق علي إلى النهائيات.

آليات تصويت الجمهور

ويمكن للجمهور التصويت من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 من خلال إرسال رقم المتسابق أو الاتصال، أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف، برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ82 عاماً من جميع المحافظات المصرية وتمّ إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في محافظة القاهرة.