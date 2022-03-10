تفاصيل الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم».. إتاحة التصويت للجمهور

انطلقت، منذ قليل، حلقة جديدة من برنامج «الدوم»، والخاص باكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، وذلك ضمن مرحلة «المفتاح الذهبي»، والتي بدأت بوصلة غنائية لأغنية «أما برواة»، ثم شارك 3 متسابقين من الغناء والتمثيل وتقديم البرامج في تقديم أداء أمام لجنة تحكيم.

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ مواهب برنامج الدوم عبر رقم 4050، أو من خلال التصويت عبر رسائل «Sms»، من خلال الموقع الرسمي لبرنامج «الدوم» في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

تأهل 10 مشتركين من متسابقي «الدوم»

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل 10 مشتركين حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم 116 من الإسكندرية، ورحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 من الأقصر، وكروان رقم 119 من القاهرة.

وفي فئة التمثيل تأهلت نادين خالد رقم 216 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من محافظة الإسكندرية، ومادونا هاني رقم 219 من محافظة أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد.

وبرنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم»

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.