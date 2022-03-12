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بارتفاع 80 مترا.. تركيب الواجهات الزجاجية لأول مبنى بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

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محمد عدلي
05:41 م | السبت 12 مارس 2022
منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية

منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية

أعلنت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في مصر (CSCEC)، وهي المسؤولة عن تنفيذ منطقة الأبراج المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من تركيب الواجهات الزجاجية لمبنى C03 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح أول مبنى يكمل أعمال تركيب الواجهات الزجاجية داخل المشروع.

كما أشارت الشركة إلى أن هذا بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها المهندسين والعمال المصريون والصينيون الانتهاء من الأعمال سواء الخرسانية منها أو تركيب الواجهات أو التشطيبات الداخلية في الوقت المناسب.

واجهات زجاجية بارتفاع 80 مترًا

برج C03 من الأبراج الإدارية المقامة بمنطقة الأعمال المركزية CBD، حيث يطل على محور محمد بن زايد الشمالي وخط المونوريل، وتبلغ مساحته حوالي 26 ألف متر مربع بارتفاع 80 مترًا بإجمالي 16 طابقًا، ويتميز المشروع بمجموعة متنوعة من الواجهات الزجاجية، منها الواجهات الزجاجية الموحدة، والواجهات الزجاجية المضيئة، والواجهات الزجاجية الحجرية، والواجهات الزجاجية المصنوعة من ألواح الألمنيوم، وغيرها.

منطقة الأبراج المركزية CBD

تعتبر منطقة الأعمال المركزية من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب منها توسطها منطقة النهر الأخضر، بالإضافة إلى قربها من الحي الحكومي بجانب أنها تتوسط المحاور الرئيسية في العاصمة محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجا متنوع الاستخدام ما بين إداري وتجاري وسكني وفندقي، وتبلغ مساحة المنطقة 192 فدانا أو 1,71 مليون متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.

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محمد عدلي
بقلم محمد عدلي

محرر بقسم الاخبار، حاصل علي ليسانس الآداب في الإعلام قسم صحافة من جامعة سوهاج عام 2017.