«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قطار المونوريل في العاصمة الإدارية

تكثّف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم أماكن المشروع والمعدات المستخدمة لتنفيذ المشروع، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطة وزارة النقل لتنفيذ أول مشروع لقطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يلي:

متى يتم الانتهاء من مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية؟

أعمال مشروع المونوريل يتم تنفيذها في الوقت الحالي تتمثل في الأعمال الإنشائية والمدنية، علاوة على استلام بعض قطارات المونوريل، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2023.

ما الموعد المحدد لتشغيل المونوريل؟

متوقع تشغيل قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة أواخر مايو 2023.

هل يسير المونوريل دون سائق؟

المونوريل أول وسيلة مواصلات في مصر تعمل دون سائق.

ماذا يعني مشروع مونوريل؟

مشروع المونوريل عبارة عن قطار كهربائي يسير على خط قضبان حديدية مفردة، وهو منفذ على مسار علوي معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية، ويعمل بالكهرباء مثل مترو الأنفاق.

وكم عدد مشروعات المونوريل المنفذة بمصر؟

تنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، مشروعين لقطار المونوريل الأول في العاصمة الإدارية الجديدة والثاني في 6 أكتوبر.

كم عدد الركاب الذين سيتم نقلهم عبر المونوريل؟

قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة سيقل نحو 600 ألف راكب يوميا.

كيف سيكون مسير مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية؟

يخدم المونوريل الوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهل نقل الموظفين للأماكن المختلفة، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.

هل جائحة كورونا أثرت سلبا على تنفيذ المشروع؟

لم تؤثر جائحة فيروس كورونا على تنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

ومن جانبه، أكد الدكتور اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، أنّ أعمال تنفيذ مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، ينفذ على قدم وساق، وأنّ جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على تنفيذ المشروع، وأنّ قطار المونوريل سيعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب.