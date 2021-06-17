رئيس الشركة الصينية المشاركة في البرج الأيقوني: إنجاز عمره 3 سنوات

أكّد شانج ويي رئيس شركة «cscec» الصينية، المشاركة في تشييد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية، أنَّه في شهر يونيو الذهبي، سيتمّ إعلان اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبني داخل مجمع كبير على مساحة 268 ألف متر مربع بإرتفاع 385 مترًا.

وأضاف رئيس شركة «cscec» الصينية، خلال مراسم اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات وزارة الإسكان، «بدأنا في عام 2018 بدعم قوي من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية وفرع الشركة بالقاهرة، ولأول مرة تمّ استخدام قوالب تصلق، وتمّ التغلب علي الصعوبات الفنية، وكان بناء الدور الواحد ينتهي في 4 أيام فقط، والهيكل الخارجي على وشك الانتهاء من التشطيب.

الهيكل الخارجي للبرج الأيقوني علىى وشك الانتهاء من التشطيب

وقال رئيس شركة «cscec» الصينية، في احتفالية الانتهاء من تشييد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية المقامة حاليًا، إنَّ التعاون بين الشركة ومختلف الدوائر في مصر له تاريخ طويل، حيث دخلت الشركة السوق المصرية في عام 1984، ومنذ ذلك الحين تنفيذ مجموعة من المشروعات المتميزة، والتي تشهد على الصداقة العميقة بين الصين ومصر.

وأوضح أنَّه في عام 2016، شهد الرئيس الصينى شي جين بينج، والرئيس عبدالفتاح السيسي، التوقيع على اتفاقية إطارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار وقعنا عقداً لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكّداً أنَّه على مدار الـ4 سنوات الماضية أرسلت الشركة الفريق الأكثر تميزاً لتنفيذ هذا المشروع الهام، والذي تمّ تقديره وتقييمه بشكل كبير من قبل الإدارة العليا الصينية والمصرية، كما أرسى أساساً قوياً للثقة المتبادلة والتعاون في المستقبل بين الجانبين وتابع العلاقات المصرية والصينية علاقات طيبة ونتعاون اقتصاديا ونتبادل الثقافة والعلم.