الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ 5 أبراج جنوب العلمين تبدأ العمل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن قيادات الجهاز بقيادة المهندس وائل سمير، والمهندس محمد خليل، تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن الشركة الصينية المسؤولة عن بناء أبراج المنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة، ستبدأ بالفعل تنفيذ أعمالها، بداية من الأسبوع المقبل، ومؤكدة أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة cscec الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترا «68 طابقا بإجمالي مسطحات 465 ألف م2».

مصادر: الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ 5 أبراج جنوب العلمين تبدأ أعمالها خلال أيام

ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، وهذا بخلاف 4 أبراج أخرى، بارتفاع 200 متر للبرج الواحد عبارة عن 56 طابقا للبرج الواحد، بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه أكد المهندس وائل سمير رئيس تنمية جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية، ​حيث يجرى الآن الانتهاء من تشطيب 15 برجا بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحي، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الصرف الصحي، بطاقة 90 ألف م3/يوم، وشبكات المرافق المختلفة، ومشروع تحويل الطريق الساحلي بطول 48 كم، وطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، و13 كوبري مشاة وسيارات، ومشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، وتضم نحو 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية، والفندقية في الحي القديم، مجمع السينمات، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ومنطقة الداون تاون».

سمير: انتهاء أزمة مياه الشرب بالعلمين الجديدة

وأوضح سمير خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أزمة مياه الشرب بمدينة العلمين الجديدة، انتهت للأبد، وجارٍ تنفيذ عداية مياه أسفل طريق السكة الحديد، لتغذية المنطقة الجنوبية، وهذا بخلاف إنشاء كوبري، لربط الإسكان المتميز وعمارات سكن مصر، بالطريق الساحلي «الإسكندرية - مطروح»، مؤكدا على أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات أولوية أولى، بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة وهي كالتالي:

1 - حضانة.

2- وحدة صحية.

3- ملعب.

4- مسجد.

5- مدرسة.

وجارٍ تركيب وحدة سنترال متحرك لحين الانتهاء من بناء مبنى السنترال، حيث تم التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة سنترال متحرك لحين الانتهاء من المبنى، وذلك لحل مشكلة الإنترنت نهائيا.

أضاف، بالنسبة للمشروعات التي سيفتتحها الرئيس السيسي بمناسبه احتفالات 30 يونيه، فإنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات للافتتاح وهي كالتالي:

1- المرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتميز.

2- المنطقة الترفيهية.

3 - الداون تاون.

4 - مسجد المولى.

5 - مجمع السينمات بالمنطقة التراثية.

على أن يتم تحديد مواعيد الافتتاح بمشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية بمعرفة مؤسسة الرئاسة، نظرا لوجود عدد من المشروعات بمدن:

1 - العاصمة الإدارية الجديدة.

2 - العلمين الجديدة.

3 - المنصورة الجديدة.

المهندس وائل سمير: جارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وملعب وحضانة بالإسكان المتميز وسكن مصر

وأضاف المهندس سمير، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمنطقة الإسكان المتميز، وسكن مصر، وملعب كورة قدم، وحضانة، وبالنسبه للمدرسة متوقع تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد.

مصادر: العلمين تستقبل لجنة النقل لتفقد مسار القطار السريع

وفي السياق نفسه، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز مدينة العلمين إستقبل لجنة وزارة النقل، لمتابعة خط سير القطار السريع، والمزمع إنشاؤه لربط مدينة الجلالة العين السخنة، بالعلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة برج العرب بالإسكندرية، لربط البحر الأحمر، بالساحل الشمالي، وربط موانئ السخنة بالإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، بالعلمين الجديدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تفقدت خط مسار القطار، بعدد من المدن الجديدة، للتأكد من خلو مسار القطار من أي عقبات، قد تتسبب في أي تأخير عن المواعيد المحددة.