برلماني يطالب شركات البترول بتوفير احتياجات البسطاء في شهر رمضان

قدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة ممثلة في وزارة البترول بشأن إلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز بدورها المجتمعي في نطاق تواجدها بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع.

تجاهل الشركات لدورها المنوط بها

وقال «عبدالله» في طلبه: «أثرت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بشكل كبير على الأسعار والتي ارتفعت بالعديد من السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي يحتم على شركات البترول والغاز القيام بدورها المجتمعي في المساهمة بالحد من تأثيرات الأزمة».

وتابع النائب البرلماني: «تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن تجاهل الشركات لدورها المنوط بها، ولكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي يحتم على وزير البترول سرعة إصدار التوجيهات لكل الشركات من أجل تفعيل هذا الدور المجتمعي، وتحمل هذه الشركات مسؤوليتها في مساندة الدولة».

يجب توفير احتياجات المواطنين قبل رمضان

وأشار النائب إلى «أننا مقبلون على شهر رمضان، الأمر الذي يحتم على هذه الشركات المساهمة في توفير احتياجات المواطنين البسطاء في محيط هذه الشركات، لاسيما وأن شركات البترول والغاز تحقق مكاسب كبيرة»، مطالبًا وزير البترول بمخاطبة جميع الشركات من أجل تفعيل هذا الدور، واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات غير الملتزمة بدورها المجتمعي.