خطة عمل بريطانية من 6 نقاط لـ إفشال العملية العسكرية الروسية

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتقديم خطة عمل دولية تهدف إلى إفشال العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقال مكتب المسؤول البريطاني، أن خطة عمل «لندن» ستكون مؤلفة من 6 نقاط.

وأوضح مكتب جونسون، أن على «لندن» متابعة المسار الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا وصولا لخفض التصعيد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن خطة العمل البريطانية ضد موسكو تشمل حشد تحالف إنساني دولي ودعم قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يجب أن يفشل، فيما أشار المسؤول البريطاني، إلى أن «علينا العمل على الحل الدبلوماسي من خلال الحكومة الأوكرانية الشرعية».

وأضاف جونسون، أن على بلاده التصدي لمحاولة كتابة قواعد النظام الدولي بالقوة العسكرية»، وأوضح رئس الوزراء البريطاني «علينا التأكد من إفشال مخطط بوتين العدواني في أوكرانيا»

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بوتين يتلاعب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن أي تهديد لأوروبا سيكون له رد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بن والاس»: الرئيس الروسي استخف بالمجتمع الدولي

وأوضح بن والاس، «لا يجب أن نخاف بوتين وتصرفاته غير عقلانية»، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي استخف بالمجتمع الدولي. وتابع وزير الدفاع البريطاني قائلا، لـ بوتين: «لا تقلل من شأن بريطانيا ولا تختبرنا».

وأشار بن والاس، إلى أن القوات الأوكرانية تخترق شبكة الاتصالات الروسية الهشة.

مسؤول روسي: انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا غدا الإثنين

بدوره، رجح عضو وفد موسكو إلى المفاوضات مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي، مساء أمس السبت، انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين، غدا الإثنين، معربا في تصريحات تليفزيونية، عن أمله في أن تكون الجولة المرتقبة مثمرة إلى أكبر حد ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.