3 معارض فنية لطلاب «التربية النوعية» بجامعة طنطا في طباعة المنسوجات

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا 3 معارض فنية في مجال طباعة المنسوجات، في إطار فاعليات احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بقاعة الفنون بجريدة «الأهرام» خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس.

دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ودعم ورعاية الموهوبين من الطلاب وتشجيع المواهب الفنية، وتحفيز الطلاب على الإبداع في المجالات الفنية، والتي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب، فضلا عن تعزيز روح التنافسية لديهم، مشيرًا إلى أهمية المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية، أن الأعمال الفنية المشاركة بالمعارض من تنفيذ طلاب قسم التربية الفنية بالكلية تحت إشراف الدكنورة مها عامر أستاذ طباعة المنسوجات بالكلية لأهمية دور فن طباعة المنسوجات فى الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية والتاريخية.

فنون التراث

وأضافت الدكتورة مها عمران، أن المعرض الثالث بعنوان «الباتيك والتراث» يهدف إلى الاستفادة من فنون التراث في عمل معلقات حائطية بالدمج بين فن الباتيك وبعض فنون الطباعة الأخرى، موضحة أن فن الباتيك الشمعي هو أحد أجمل فنون الطباعة اليدوية المتفردة لما فيها من تأثيرات يصعب الحصول على مثيلها في طرق الطباعة الأخرى، وهو أحد طرق الطباعة التي تقوم على الطباعة بالمناعة باستخدام أنوع مختلفة من الشموع.