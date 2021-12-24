قطاع الفنون التشكيلية ينظم 3 معارض فنية في القاهرة والإسكندرية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، ثلاثة معارض فنية الأسبوع المقبل، في القاهرة والإسكندرية، حيث يفتتح رئيس القطاع معرضين بالقاهرة، أولهما معرض الفنان محمد عيد، بقاعة الباب سلي، ويحمل المعرض عنوان «خريف المُحب» وذلك في تمام الساعة الـسابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، ويستمر المعرض حتى 8 يناير 2022.

ومواعيد العمل في القاعة، يومياً من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 2 ظهراً، ومن الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، عدا يوم الجمعة.

تفاصيل معرض «فينيسيا بالموبايل»

يفتتح الدكتور خالد سرور معرض الفنان أحمد خالد، بعنوان (فينيسيا بالموبايل)، وذلك في تمام الساعة الـسابعة من مساء يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر2021، بقاعة (نهضة مصر) بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 10 يناير 2022.

مواعيد القاعة يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً، يوميا عدا يوم الجمعة.

وفي الإسكندرية يتم افتتاح معرض الفنانة دينا أحمد، بعنوان (أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر) بقاعة أجيال (2)، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الـ 5 من مساء يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر/2021.

المواعيد: يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، عدا يومي الجمعة والاثنين.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية، نجحت مؤخرا فى عقد اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية، لإقامة معرض به يضم مجموعة متميزة ومنتقاة من مقتنيات الدولة من أعمال رواد التشكيليين المصريين وأعلام الحركة السريالية الفنية بطريقة الإعارة.

قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تصريحات صحفية، إنه وقع الاختيار على عدد من الأعمال المقتناة بمتاحف محمود سعيد والفنون الجميلة بالإسكندرية، ومحمود مختار بالقاهرة، وتشمل 11 عملا من إبداعات محمود مختار.