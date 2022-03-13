«الصحة» تصدر تعلميات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المولات التجارية

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات لبعض المنشآت الكبرى للوقاية من خطر الإصابة من فيروس كورونا للعاملين بها والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر.

المولات التجارية وفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها المولات من الأماكن التي قد تزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا، لذلك التزم باتباع كل الإجراءات الاحترازية لتحمي نفسك ومن حولك من العدوى، واستعرضت وزارة الصحة والسكان مجموعة الإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس وجاءت على النحو التالي:

- ارتدي الكمامة

- استخدام المطهرات

- الالتزام بالمسافة الآمنة

- عدم لمس العينين والفم والأنف

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة

- استخدام كارت الصراف الالي

- تطهير دورة المياه قبل استخدامها

- عدم تجريب مستحضرات التجميل

- لا تصطحب الأطفال وكبار السن

- احرص على عدم ملامسة الأسطح

- استخدم الأطباق والمعالق البلاستيكية

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التباع لوزارة الصحة والسكان، مؤكدا على لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق والتردد، اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مطالبة المواطنين التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها.