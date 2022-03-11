عاجل.. الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 641 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 424098، حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات يقترب من نصف مليون حالة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي عدد الإصابات الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 494519، من ضمنهم 424098 حالة جرى شفاؤها، و24269 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف.