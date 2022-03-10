«الصحة العالمية»: «دلتاكرون» الجديد ينتشر فى دول أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف متحور جديد من كورونا نشأ من مزيج من السلالتين الفرعيتين «دلتا» و«أوميكرون»، وقد تمّ تسجيله فى عدد من الدول الأوروبية لكن معدل الإصابة منخفض.

وقالت رئيسة الفريق الفنى لأمراض الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، مساء أمس الأول، إن «منظمة الصحة العالمية على علم بظهور سلالة دلتاكرون»، وأضافت أنه جرى اكتشافها فى فرنسا، وهولندا، والدنمارك، ولكن الكشف تم على مستوى منخفض للغاية. وأوضحت «كيركوف» أنه جرى مناقشة «دلتاكرون» فى منظمة الصحة العالمية، من قبَل الخبراء، فى اجتماع يوم 7 مارس.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أمس، من أن «هذا الوباء لم ينتهِ بعد»، وذلك بعد مرور عامين على الإعلان عن الجائحة الذى جعل العالم بأسره يدرك خطورة الأزمة الصحية التى سبّبها فيروس كورونا.

المنظمة: الوباء لم ينتهِ بعد مرور عامين على انتشار الجائحة.. واللقاحات الحالية تحتاج لتحديث

وقال «أدهانوم»، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: «يصادف اليوم الجمعة مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 فى جميع أنحاء العالم جائحة». موضحاً أنه وإذ أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات، إلا أن «هذا الوباء لم ينتهِ بعد ولن يختفى فى أى مكان ما لم ينتهِ فى كل أنحاء العالم». وأكد: «يستمر الفيروس فى التطور، وما زلنا نواجه عقبات كبيرة فى إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها».

كما كشفت المنظمة العالمية، فى بيان لها، عن أن المجموعة الاستشارية الفنية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC تراجع البيانات المتاحة لتحسين الحماية بوساطة اللقاح ضد المتغيرات المتداولة السائدة، فى سياق تداول متغير أوميكرون. وأكدت أنه لضمان توفير لقاحات كورونا الحماية المثلى فى المستقبل، قد تحتاج إلى تحديث مع ظهور متغيرات جديدة متميزة.