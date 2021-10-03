حوادث سير غريبة تضرب نجوم الفن.. آخرهم نور محمود

حالة من الحزن المضاعف سيطرت على الوسط الفني، خلال هذا الشهر، بعد تعرض الكثير من نجوم الفن لحوادث سير، بعضهم فقد من خلالها سيارته، والبعض الآخر نُقل على أثرها إلى المستشفى، ليكون أحدث هؤلاء النجوم هم الفنان نور محمود.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز الفنانين الذين تعرضوا لحوادث خلال الفترة الأخيرة

الفنان نور محمود: «عربيتي ولعت»

كشف الفنان نور محمود عن تعرضه لحادث سيارة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب قائلاً: «العربية ولعت وأنا ماشي.. اللهم لك الحمد والشكر».

وتوالت تعليقات الجمهور على هذا المنشور، في محاولات منهم للاطمئنان على حالة الفنان نور محمود الصحية.

تحطم سيارة كريم أبو زيد : «حادثة غريبة»

أعلن الفنان كريم أبو زيد، عن تعرضه لحادث سير مروع، والذي نتج عنه تحطم سيارته الخاصة، دون تعرضه لإصابات، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حيث نشر عدة صور من الحادث، وعلق عليها قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، حادثة غريبة، ألف حمد وشكر ليك يا رب أنا كويس»، لتتوالى بعد ذلك تعليقات المتابعين للاطمئنان على حالته الصحية.

طلب الفنان حمادة هلال من جمهوره الدعاء لزوجته وأولاده بالشفاء العاجل، خاصةً بعدما تعرضوا لحادث سير، حيث أعاد نشر منشور من صفحة الفانز الخاص به إلى خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها».

حودة بندق يتعرض لحادثين في أقل من شهر

تعرض المطرب محمود محمد، الشهير بـ «حودة بندق»، لحادث سير خطير على الطريق الدائري، نُقل على أثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة لتعرضه لإصابات بالغة إثر هذا الحادث.

وكتب مؤدي المهرجانات «حودة بندق»، بعد عدة أيام من تعرضه للحادث، «الحمد لله، أنا بقيت أحسن دلوقتي»، كما وجه في حديثه الشكر إلى كل من سأل على حالته الصحية، قائلاً: «وشكرًا لكل اللي كلمني وبعتلي مسدج وسأل عليا، وشكرًا لدعواتكم اللي فرقت معايا كتير يا حبايب قلبي دُمتم سندًا لي.. حودة بندق»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد أيام من تعافيه من إصابات الحادث الأول تعرض لحادث جديد، بعد اختلال عجلة القيادة، إثر انفجار إطار السيارة على الطريق الدائري، قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»، «الحمد لله.. ربنا سترها عليا.. الحمد لله رب العالمين.. العجلة بتاعة العربية فرقعت على الدائري.. الحمد لله الحمد لله أنا كويس مفيش أي حاجة الحمد لله».

تعرض الفنان علاء زينهم خلال الأيام الماضية لحادث سير، والذي منعه من حضور العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»، حيث أقيم بسينما داندي مول، بحضور أبطال وصناع العمل، ونقل على أثره إلى المستشفى.

وقال زينهم خلال تصريحات سابقة له لـ «الوطن»، أنه تعرض لإصابات سطحية، لم تؤثر عليه، وأنه يتواجد في منزله بعد الحادث، وسيعود لاستكمال نشاطه الفني بعد يومين.