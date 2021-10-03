نور محمود لـ«الوطن» عن حريق سيارته: فوجئت بنار في التابلوه

طمأن الفنان نور محمود، جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، بعد الحريق الذي اندلع بسيارته أثناء قيادته لها على إحدى الطرق السريعة، وتأكيده أنه لم يُصب بمكروه، وأن كل الخسائر تمثلّت في السيارة فقط.

نور محمود: ثلاث طفايات للسيطرة على حريق السيارة

وقال الفنان نور محمود، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فوجئ أثناء قيادته للسيارة، بعد عودته من انتهاء تصوير بعض مشاهده في مسلسل «إجازة مفتوحة» والذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات ON، باندلاع حريق في «تابلوه» السيارة.

واستطرد قائلًا: «وقفت بالعربية، وركنت ووجدت مساعدة كبيرة من السيارات الأخرى التي كانت تسير على الطريق ووقفت لمساعدتي، واستخدمنا ثلاث طفايات للسيطرة على الحريق».

نور محمود عن حريق سيارته بسبب الحسد: كرم من ربنا في كل الأحوال

وحول ما إذا كان ما تعرض له من حادث نتيجة «الحسد» بعد نجاح أعماله وظهوره اللامع مؤخرًا، وذلك حسب ما كتب له متابعوه على السوشيال ميديا، قال نور محمود «سواء كان حسد أوغيره، في كل الأحوال كرم من عند ربنا، وقدر ولطف والحمدلله لم يكن هناك إصابات، خصوصًا لمّا لقيت النار في العربية مرة واحدة، وكان في لطف كبير من ربنا بيحيط بي».

وفي الساعات الماضية مساء يوم السبت، كتب الفنان نور محمود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: العربية ولعت وأنا ماشي، اللهم لك الحمد والشكر.

وحقق الفنان نور محمود، نجاحًا كبيرًا وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تجسيده شخصية يوسف في حكاية «بالورقة والقلم» من حكايات مسلسل «إلا أنا» مع يسرا اللوزي، عماد رشاد، علي الطيب.