عاجل.. مفاجأة: فريد الديب في جلسة الآثار الكبرى: عندي سرطان.. ودي آخر قضية

قال المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، و21 متهمًا آخرين، أمام الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إنَّه لن يتنازل عن أي طلب من طلباته، وإنَّه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام القاضي.

فريد الديب: شرفت بالعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا

وأضاف الديب: «شرفت بالعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليًا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي، لقد اجتهدت في دفاعي عن المتهم حسن راتب ولكل مجتهد نصيب، حتى ولو أخطأ المتهم فهذه مصيبة».

فريد الديب: أريد أن أشعر بأنني أديت واجبي

وطلب المتهم حسن راتب الخروج لمدة 5 دقائق من القفص والتحدث مع هيئة المحكمة، فرفض «الديب» ذلك الطلب بشكل تام، وعلل ذلك بأنَّ القانون «بيقول كده».

عُقدت جلسة قضية الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.