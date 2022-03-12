عاجل.. اندلاع حريق بمستشفى الغردقة العام (صور)

نشب حريق في أحد مباني مستشفى الغردقة العام، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية، والتي دفعت بأكثر من سيارة إطفاء لمكان الحريق، وجار السيطرة على النيران، ولم يتحدد حتى الآن السبب أو حجم الخسائر.

مصدر: المبنى المحترق آيل للسقوط

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق كبير في أحد المباني بمستشفى الغردقة العام، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق وحجم الخسائر، فيما أكد مصدر مسؤول بأنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن، وأن المبنى المشتعل آيل للسقوط وصدر بشأنه قرار إزالة.

وانتقل عدد من قيادات الأمن ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك قيادات قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجار السيطرة عليه.

الكشف على 687 حالة

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر محصلة نشاط أساتذة بروتوكول جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 39 عملية جراحية، منها 12 عملية منظار جراحي، والكشف على 687 حالة بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تفعيل البرتوكولات الموقعة بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق وتطبيق التدريب المستمر علي رأس العمل، تنفيذا لتوجيهات خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمي.