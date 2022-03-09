سحر الجمال الأسمر.. عارضات أزياء من أفريقيا تتألقن على شواطئ الغردقة

جذبت عارضات أزياء من عدة دول أفريقية الأنظار خلال جلسات تصوير على عدد من الشواطئ المفتوحة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، َوذلك ضمن فعاليات مسابقة أجمل عارضة أزياء في العالم «توب موديل 2022»، التي تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة.

َوتألقت عارضات أزياء من زامبيا وزيمبابوي ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا وسيراليون والسودان والسنغال، في جلسات التصوير التي شهدتها شواطئ الغردقة، ولاقى ذلك إعجاباً وتشجيعاً لدى عدد من السائحين ورواد الفنادق السياحية بالغردقة وسط تصفيق حار، تعبيراً عن إعجابهم بجمال العارضات الأفريقيات.

جلسات تصوير لملكات جمال أفريقيا على شواطئ الغردقة

وأكد علاء الدين محمود، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية الكبرى في الغردقة، أن الجمال الأفريقي لفت أنظار الجميع على شواطئ المدينة، وذلك خلال جلسة تصوير لملكات جمال أفريقيا المشاركين في فعاليات أفضل عارضة أزياء في العالم «توب موديل 2022»، التي تستضيف فعالياتها مدينة الغردقة، بمشاركة 50 عارضة أزياء، تتنافسن على لقب الأفضل في العالم، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل على جائزة مالية كبيرة، بالإضافة إلى نشر صورتها على مجلات الموضة العالمية.

تشجيع السياحة بجلسات تصوير على الشواطئ المفتوحة بالغردقة

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات سياحية كبرى المستضيفة لفعاليات مسابقة «توب موديل»، إلى أنه تم تنظيم جلسات تصوير للمتسابقات على شواطئ الغردقة، وهن ترتدين «العباية البلدي»، وذلك ضمن فعاليات المسابقة، بهدف ترويج وتنشيط السياحة بالمدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى عمل رحلات ترفيهية وبرامج سياحية لزيارة المعالم السياحية، وبرامج مسابقات ثقافية ورياضية ورحلات سياحية، بهدف تشجيع وتنشيط السياحة.

وأضاف «العتيق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقى قبول وإعجاب المشاركات في المسابقة، وكذلك رواد الفنادق والشواطئ، مشيراً إلى أنه تم التقاط الصور التذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية.