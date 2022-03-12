التشيكية ناتاليا كوسيندوفا تفوز بلقب «توب موديلز» في الغردقة

فازت ناتاليا كوسيندوفا من دولة التشيك بلقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة ملكة جمال العالم «توب موديلز 2022»، والتي استضافت فعالياتها مدينة الغردقة، بمشاركة 50 عارضة تمثل 50 دولة.

فازت نيكول ملكة جمال الإكوادور بمركز الوصيف، وديانا كارديناس بلقب الوصيفة الثانية.

وأُعلنت نتيجة المسابقة في حفل الختام الذي أقيم في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة العين السخنة، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلامين ووكالات الأنباء العالمية، وعدد من مشاهير النجوم والشخصيات العالمية. ومن المقرر وضع صورة ملكة جمال التشيك الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

تشيكية تحقق لقب «توب موديلز» بالغردقة

وانطلقت منافسات «توب موديلز»، منذ أسبوعين بمدينة الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا.

وتنافست 50 عارضة أزياء من مختلف الدول داخل المنتجعات السياحية بالغردقة، وتكونت لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدة دول.

مسابقة «توب موديلز» لتنشيط السياحة

وقالت حبيبة الشاعر، مسؤولة تنظيم المسابقة، في تصريحات صحفية، إن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» في المسابقة شملت القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات.

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية مستضيفة للمسابقة، أن المسابقة تهدف إلى تنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للبحر الأحمر، خاصة أن الفعاليات شملت جولات سياحية للمشاركة لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر والقيام برحلات بحرية سفاري صحراوية والقيام بجولة في عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة.