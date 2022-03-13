رئيس تشيلي الجديد.. الأصغر سنا في العالم و75% من حكومته نساء

خطف الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، ذو الـ36 عاما الأنظار، وذلك باعتباره أصغر رئيس دولة في العالم ويحتل المركز الرابع من حيث ترتيب المسؤولين الحكوميين الأصغر سنا في العالم، وذلك عقب فوزه في جولة الإعادة في ديسمبر الماضي ضد المحافظ خوسيه أنطونيو كاست.

زعيم طلابي سابق ذو ميول يسارية

كان الرئيس التشيلي الجديد زعيم طلابي سابق ذو ميول يسارية، والذي تعهد بأن تكون حكومته شابه وشاملة، وتعمل على القضاء على الفقر وعدم المساواة، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية.

كما قال تشيلي خلال مراسم تنصيبه، إن حكومته ستسعى لتغيير تلك المفاهيم التي غرسها فرضها الرئيس الأسبق الجنرال أوغستو بينوشيه خلال فترة حكمه الممتدة من 1973 إلى 1990، مشيرا إلى أن الطريق سيكون طويلا وشاقا، إلى أن وحدة بلاده ستقضي على كل تلك الصعوبات.

75 % من حكومته نساء

وبدأ الرئيس التشيلي الجديد فترة ولايته والتي ستمتد لأربعة أعوام آخرين، بحسب «سكاي نيوز»، بتغيير الدستور السابق للبلاد، والذي تبناه بيونشيه، ليحل محله آخر يتبع النهج اليساري.

كما تضم حكومته 14 امرأة و10 رجال، والتي أدت اليمين الدستوري خلال احتفال حضره الرئيس وزعيم الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ ألفارو إليزالدي، وذلك بمقر البرلمان بمدينة بمدينة فالبارايسو الساحلية، والذي تمييز بالكثير من المظاهر الشبابية، حيث رفض الرئيس ارتداء رابطة العنق، معلنا عن رغبته في أن يكون ظهوره غير رسمي.

أصغر رئيس دولة على مستوى العالم ورابع مسؤول رفيع المستوى من حيث السن

يعد بوريك أصغر رئيس جمهورية على مستوى العالم حالياً سناً، خاطفاً بذلك البساط من تحت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تولى منصبه وهو في سن الـ39 عاماً.

كما يحصد المنصب الرابع عالمياً من بين أصغر المسؤولين رفيعي المستوى سناً بعد سيباستيان كورتز رئيس الوزراء النمساوي الذي يبلغ من العمر 33 عاماً حين تم تكليفه بمنصبه، و رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، التي كانت تبلغ من العمر 34 عامًا، حين تولت مهامها، إلى جانب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسى جونتشاروك الذي كان يبلغ من العمر 35 عاماً حين تولى مهام منصبه.