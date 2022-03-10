الرئيس الفرنسي: لا يمكن ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، ضربة لآمال أوكرانيا بالانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنّ الأمر صعب حين يتعلق بدولة تعاني من حرب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم غلق الباب أمام أوكرانيا للأبد.

ماكرون: لا أرى حلا دبلوماسيا للأزمة الأوكرانية خلال الأيام المقبلة

وقال ماكرون قبل دخوله إلى قصر فيرساي حيث القمة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تتعلق بـ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: «لا أرى حلا دبلوماسيا في الساعات المقبلة ولا حتى في الأيام المقبلة»، بحسب قوله.

وعن وقف إطلاق النار، عبّر الرئيس الفرنسي عن تفاؤله، مشيرا إلى أنّه يجب أن يكون واقعيًا، بحسب قوله.

وحول مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون: والدولة في حالة حرب؟ لا أعتقد ذلك... هل سنغلق الباب ونقول إن الأمر لن يحدث أبدا؟ سنكون غير عادلين، حسب قوله.

الرئيس الفرنسي: هناك محادثات ستقود لقرارات تاريخية لقارتنا الأوروبية

وأردف الرئيس الفرنسي قائلا: هناك محادثات على المستويين الاستراتيجي والتاريخي، ستقود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لقرارات تاريخية لقارتنا الأوروبية.

وعن مسألة الاستغناء عن الغاز والنفط الروسي، قال ماكرون: «لا بد لأوروبا أن تستعد للاستقلال عن الغاز الروسي، في إشارة إلى الاعتماد الكبير لدول القارة على الإمدادات القادمة من روسيا في الوقت الحالي».

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه على أوروبا أن تكون مستعدة لجميع السيناريوهات، قائلا: «سندرس كيفية الرد إن قررت روسيا استخدام الغاز سلاحًا».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد قال في اجتماع حكومي، اليوم، إن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الغاز يتدفق إلى أوروبا بكامل طاقته، محملا قادة الدول الغربية المسئولية عن أزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الغاز والنفط.