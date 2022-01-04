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10000 نحلة في ساحة القصر الرئاسي في تشيلي.. وإصابة 7 ضباط

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خالد عبد الرسول
06:47 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
متظاهرون تشيليون يحتجون بخلايا النحل أمام القصر الرئاسي التشيلي

متظاهرون تشيليون يحتجون بخلايا النحل أمام القصر الرئاسي التشيلي

في طريقة جديدة ومبتكرة للاحتجاج، أطلق عدد من مربي النحل في تشيلي نحو 10000 نحلة أمام القصر الرئاسي  التشيلي؛ احتجاجا على موت مجموعات النحل نتيجة للجفاف.

وخلال تظاهرتهم، طالب المحتجون من مربي النحل بلقاء رئيس الجمهورية التشيلي سيباستيان بينيرا؛ لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف؛ مما أثر على إنتاج العسل، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

60 خلية نحل في ساحة القصر الرئاسي

وأحضر المتظاهرون 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوها أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما أسفر عن إصابة سبعة من ضباط الشرطة ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين، بلسعات النحل.

في المقابل، اعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي النحل الذين نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي، ونظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.

الزراعة التشيلية: نُشارك النحالين القلق بشأن مصير النحل

ومن ناحيتها، أوضحت وزارة الزراعة التشيلية، أنها تشارك النحالين القلق بشأن مصير النحل، مشيرة إلى أنها منذ عدة أشهر تُقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.

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