10000 نحلة في ساحة القصر الرئاسي في تشيلي.. وإصابة 7 ضباط

في طريقة جديدة ومبتكرة للاحتجاج، أطلق عدد من مربي النحل في تشيلي نحو 10000 نحلة أمام القصر الرئاسي التشيلي؛ احتجاجا على موت مجموعات النحل نتيجة للجفاف.

وخلال تظاهرتهم، طالب المحتجون من مربي النحل بلقاء رئيس الجمهورية التشيلي سيباستيان بينيرا؛ لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف؛ مما أثر على إنتاج العسل، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

Cincuenta y seis cajas con panales de abejas fueron colocadas Este lunes 3 de enero en frente del palacio La Moneda en #Santiago por apicultores de la comuna de Santiago en señal de protesta. pic.twitter.com/7sduCoeolj — Daniel Blanco E (@DanielBlancoE) January 3, 2022

60 خلية نحل في ساحة القصر الرئاسي

وأحضر المتظاهرون 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوها أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما أسفر عن إصابة سبعة من ضباط الشرطة ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين، بلسعات النحل.

Cincuenta y seis cajas con panales de abejas fueron colocadas Este lunes 3 de enero en frente del palacio La Moneda en #Santiago por apicultores de la comuna de Santiago en señal de protesta. pic.twitter.com/7sduCoeolj — Daniel Blanco E (@DanielBlancoE) January 3, 2022

في المقابل، اعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي النحل الذين نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي، ونظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.

الزراعة التشيلية: نُشارك النحالين القلق بشأن مصير النحل

ومن ناحيتها، أوضحت وزارة الزراعة التشيلية، أنها تشارك النحالين القلق بشأن مصير النحل، مشيرة إلى أنها منذ عدة أشهر تُقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.