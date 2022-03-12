عمرو رمزي: «بيت الشدة» توليفة تخص الأسرة المصرية.. ووسام المدني عبقري

يتواجد الفنان عمرو رمزي في سباق الدراما الرمضانية 2022، بمسلسل «بيت الشدة» للمخرج وسام المدني، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم وفاء عامر، أحمد وفيق ومها أحمد، وعبر رمزي عن سعادته بالمشاركة في العمل الدرامي، قائلا إنه أحب التجربة قبل أن تخرج للنور وذلك بسبب التعاون مع المخرج الذي وصفه بـ «العبقري».

وأوضح الفنان عمرو رمزي علاقته بمخرج مسلسل «بيت الشدة»، قائلا: «أحببت المشاركة في العمل حتى قبل أن تخرج للنور ويشاهدها الجمهور، وذلك بسبب أن المخرج وسام المدني يتولى قيادة العمل، فأنا أعرفه من سنوات، وهو مخرج عبقري يمتلك ثقافة خاصة وملم بجميع عناصر العمل الفني من الإخراج إلى التصوير والموسيقى والديكور بشكل احترافي»، وجاء ذلك خلال بيان صحفي.

عمرو رمزي عن سيناريو «بيت الشدة»: المخرج يعمل بشكل احترافي

وتابع: «وسام من الشخصيات الدقيقة في عملها، وأقول له دائما إنه يمتلك عين أمريكية وقلب مصري، فهو ابن الثقافة الشعبية المصرية وفي الوقت نفسه على دراية بكل التقنيات العالمية».

وأكد الفنان عمرو رمزي أن السيناريو الذي تولى كتابته ناجي عبدالله كان من أبرز العوامل التي جذبته للمشاركة في المسلسل، قائلا: «السيناريو والورق هما ما جذبني للمشاركة في المسلسل، والمؤلف ناجي عبدالله كاتب ورق جميل ورائع وتوليفة تخص الأسرة المصرية، وثقافته وخبرته تسمح له بأن يكتب هذه النوعية من الأعمال الدرامية الجميلة».

وأضاف: «المسلسل يشارك فيه نجوم كبار بالدراما المصرية، وأحبهم على المستوى الشخصي، وعلى الجانب الأخر أرى أن (بيت الشدة) عملا دراميا مهما، وأتمنى أن يلقى نجاح كبير يليق بالتعب المبذول فيه».

فريق عمل مسلسل «بيت الشدة»

مسلسل «بيت الشدة» بطولة: وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنع بالإضافة إلى لبنى ونس ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.‎