إيهاب فهمي صاحب مكتبة في مسلسل «بيت الشدة» خلال رمضان

يستكمل الفنان إيهاب فهمي خلال الأيام المقبلة تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل «بيت الشدة» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل شخصية إيهاب فهمي في مسلسل «بيت الشدة»

وكشف إيهاب فهمي عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث العمل، وقال خلال بيان صادر اليوم إنَّه يؤدي دور صاحب مكتبة مثقف له رؤية في الحياة وصاحب فكر، يواجه تطورات عديدة بشخصيته خلال أحداث العمل، كما أنها شخصية مهمة بالأحداث الدرامية للعمل، معربًا عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة مسلسل «بيت الشدة» بجانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

أبطال مسلسل «بيت الشدة»

مسلسل «بيت الشدة» بطولة الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد وفيق، ويشاركهما البطولة كل من: إيهاب فهمي، ومها أحمد، وأحمد التهامي، ومحسن منصور، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، ولبنى ونس، وصبري عبد المنعم، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وغيرهن من الفنانين، والمنتج الفني عوض ماهر، ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة «إكسيليفون» للإنتاج الفني.

إيهاب فهمي يشارك في مسلسل «نقل عام»

جدير بالذكر أنَّ إيهاب فهمي يشارك في مسلسل «نقل عام» الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة «ON»، وهو من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومن إخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

يعرض المسلسل يوميا يمن السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً، على شاشة قناة «ON»، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة «ON دراما» الساعة 10 مساءً.