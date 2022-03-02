أحمد وفيق عن مخرج «بيت الشدة»: موهوب وهيكون اسم كبير في الدراما

أثنى الفنان أحمد وفيق على وسام المدني مخرج مسلسل «بيت الشدة»، وذلك في أول تعاون فني يجمع بينهما، مشيرا إلى أنه مخرج موهوب ويكون له اسم كبير في الدراما المصرية.

أحمد وفيق: وسام المدني حمسني للمشاركة في المسلسل

وقال وفيق، في بيان له: «قبل ما أشتغل بالمسلسل وأتعاقد عليه، سألت عن وسام، وشفت شغله، ووقعت على بيت الشدة وأنا مطمن لأني لازم أكون مقتنع بالمخرج أولا، وهو أحد الأسباب التي حمستني على العمل، بجانب الفكرة العامة التي يدور حولها العمل».

وتابع: «عندي إيمان كامل إن الموهوب بيبقى موهوب من بدايته مش شرط يقعد 60 سنة أو 10 سنين عشان يبقى موهوب، ومن واقع خبرتي وشغلي مع الأساتذة الكبار بالإخراج، ومن كلامي مع وسام وشغله اللي قبل كده، واضح إن عنده رؤية وشخصية خاصة به».

أحمد وفيق: بيستهويني المخرج اللي عنده فكرة التأليف

وأضاف أحمد وفيق: «بيستهويني المخرج اللي عنده فكرة التأليف بجانب الإخراج اللي بيتمتع بهما وسام، لأنه بيبقى عايز يقدم وجهة نظره، وكل ما كانت وجهة النظر خاصة، كل ما كانت العملية الفنية أكثر، لأن الفن وجهات نظر».

واستطرد: «توقعاتي إن وسام هيكون اسم كبير في الدراما المصرية، وده توقعته لمخرجين غيره قبل كده، وبقوا أسماء فعلا دلوقتي على الساحة، ووسام من الناس اللي هيبقى لهم اسم مهم في الدراما، وأتمنى أننا نكون جزءا من عوامل نجاحه، وإن شاء الله يبقى محسوب لينا أننا كنا في ضهره، وأتوقع له النجاح إن شاء الله».

أبطال مسلسل «بيت الشدة»

ويخوض بطولة مسلسل «بيت الشدة»، وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2022، ويشاركهما في بطولة المسلسل، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، وهو من تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.