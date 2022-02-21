الصور الأولى من كواليس مسلسل أحمد وفيق «بيت الشدة» لدراما رمضان 2022

يواصل الفنان أحمد وفيق، حاليا، تصوير مشاهده بمسلسل «بيت الشدة» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة وفاء عامر، وذلك بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

أحمد وفيق لأول مرة في دور أب

ويجسد «وفيق» لأول مرة في الدراما دور «أب» ولديه أبناء، ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل، كما يواصل فريق العمل، التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وينتقل بعدها أبطال المسلسل إلى ديكور أخر لاستكمال المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل.

مسلسل «بيت الشدة» يخوض بطولته النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2022.

«بيت الشدة» بطولة وفاء عامر

ويشاركهما في بطولة المسلسل، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني وسيعرض خلال الموسم الرمضاني.

ويشهد الموسم الرمضاني هذا العام منافسة درامية شرسة، وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي تنافس خلال المارثون الرمضاني، خلاف آخر عامين بعد انتشار جائحة كورونا.

كانت أكثر من شركة قد أعلنت أعمالها الدرامية للموسم الجديد حيث سيعرض الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وأعمال أخرى من بينها «مشوار» لمحمد رمضان و«ملف سري» لهاني سلامة و«جزيرة غمام» لمي عز الدين وطارق لطفي و«ملف فاتن حربي» للفنانة نيللي كريم و«أحلام سعيدة» ليسرا.