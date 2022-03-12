الخارجية: تشجيع المجتمع المدني على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، اليوم الموافق 12 مارس 2022 بمقر وزارة الخارجية، الأمينة التنفيذية للاتفاقية «باتريشيا اسبينوزا».

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية في فبراير الماضي من أهمية في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في نوفمبر 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المُناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المُناخ، بجانب مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لاسهاماتها المحددة وطنياً لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحراري، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، وخاصةً المجتمع المدني في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال في عمل المُناخ الدولي.