«الخارجية الأوكرانية»: روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه 80 مدنيا بينهم أطفال

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنَّ القوات الروسية قصفت مسجدا لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك، في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، إذ يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على الخبر، ولم يتسنى التأكّد من دقته من مصدر مستقل.

الخارجية الأوكرانية: مواطنون أتراك وأطفال كانوا يحتمون بالمسجد

وذكرت الخارجية الأوكرانية في تغريدة على تويتر: قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول في أوكرانيا، مضيفة أنَّ «أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك»، دون أن تُحدد متى وقع القصف، وذلك حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية.

حرب إعلامية تشمل تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني قد اتهم روسيا قبل يومين بقصف مستشفي أطفال في ماريوبول مشيرا لوقوع ضحايا، وهو ما اعتبرته موسكو خبرًا كاذبًا، مشيرة إلى أنَّ القوات الأوكرانية كانت تتخذ من المستشفى مركزا لها، وسبق وطردت منه الطاقم الطبي وأغلقت المستشفى، فيما اعتبر حربًا إعلامية بين الجانبين.