وزيرا الخارجية الأمريكي والأوكراني يبحثان تقديم مساعدات أمنية إضافية لكييف

أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين ونظيره الأوكراني بحثا سبل تقديم مساعدات أمنية إضافية للعاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ويشار إلى أنّ قوات الجيش الروسي لا تزال تواصل عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية لليوم 15 على التوالي، وذلك منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر شهر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة لحماية إقليم دونباس بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريا.