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محمود مسلم

لقاء مرتقب بين وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي في أنطاليا

كتب:

رؤى ممدوح
09:39 ص | الخميس 10 مارس 2022
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية الروسي

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم في أنطاليا، بحسب نبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

واستمرارا في الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفّت مئات القتلى ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين، وصل وزير الخارجية الأوكراني قبل قليل، إلى تركيا، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، بشأن الحرب التي اندلعب قبل أكثر من أسبوعين بين البلدين الجارتين.

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بقلم رؤى ممدوح