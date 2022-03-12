فريد الديب لـ«الوطن»: أحتاج لراحة بسبب ظروف مرضي.. ولم أعتزل

قال المحامي فريد الديب، إنَّه لم يعتزل مهنة المحاماة، كما زعم البعض، مؤكّدًا أنَّ المحاماة هي مهنته التي يعتز بها وحبه في الحياة.

هناك ظروف فرضت علي التوقف عن المرافعة أمام محاكم الجنايات

وأضاف المحامي فريد الديب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا لم أعتزل لكنني أعلنت،أن ظروفي تفرض علي أن أتوقف عن المرافعة أمام محاكم الجنايات»، مؤكّدًا أنَّه يحتاج إلى بعض الراحة بسبب ظروف مرضه الذي يمر به.

فريد الديب: المحاماة مهنتي التي أعتز بها

يُشار إلى أنَّ المحامي فريد الديب كان قد فقد ابنته، الدكتورة إيمان فريد الديب، أستاذة القانون بجامعة القاهرة في مايو الماضي، إثر اصابتها بفيرس كورونا وعانى من حزن شديد بعد فقدانها.

«شرفت بالعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليًا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي، لقد اجتهدت في دفاعي عن المتهم حسن راتب ولكل مجتهد نصيب، حتى ولو أخطأ المتهم فهذه مصيبة»، كانت تلك الكلمات التي تحدث بها «الديب» أمام المحكمة في الدفاع عن رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها كلا من علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، و21 متهمًا آخرين، والتي تنظر أمام الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية.

وترافع فريد الديب في عدد من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، هو محامي حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، وكان محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.