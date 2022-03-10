دفاع «حسن راتب» يطلب تأجيل القضية لسفر «فريد الديب» خارج البلاد

طلب أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهم حسن راتب، في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها مع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، بتأجيل نظر القضية اليوم للأسبوع المقبل.

وأرجع المحامي طلبه إلى سفر فريد الديب رئيس فريق الدفاع خارج البلاد، ورد رئيس المحكمة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، أنه سيتخذ قراره في نهاية الجلسة.

وقال دفاع المتهم الحادي عشر والثاني عشر في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، أمام الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إن لجنة الآثار لم تستطع إثبات أن الحُفر التي تمت فيها عمليات الحفر أثرية، ومن المستحيل أن يكون هناك حفرة وبها كل هذه الآثار التي ترجع لعصور مختلفة في حفرة واحدة كما ذكر في محضر التحريات.

وتقدم بحافظة مستندات للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر، والتمس البراءة بناء على عدم جدية التحريات وبطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.