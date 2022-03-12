المجلس القومي للمرأة ينظم ورش عمل حول «الولاية على المال»

نظم المجلس القومي للمرأة 5 ورش عمل حول موضوع «الولاية على المال»، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، واستهدف تدريب 300 من أعضاء نيابات الأسرة بمحافظة القاهرة على مسائل الولاية على المال.

تدريب 300 من أعضاء نيابات الأسرة

جاء ذلك بحضور ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومسؤولي ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وأيضا بحضور كلا من المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشؤون الأسرة، والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 12 مارس الجاري بمقر المعهد.

محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة

وتضمنت ورش العمل محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة، والتي ألقتها ولاء سليم باحثة قانونية بالإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة واستعرضت استراتيجيه ورؤية المجلس من خلال رؤية مصر 2030، وأيضًا استعراض دور مكتب شكاوى المرأة في دعم قضايا المرأة واستعراض هيكل المكتب واختصاصاته.

كما تضمنت محاضرة عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة تحدث فيها المستشار راضي أبو الفتوح، فيما ألقى المستشار أحمد شعبان محاضرة حول الإجراءات التحفظية وكيفيه تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حماية أموال عديمي الأهلية.