رئيس المجلس القومي للمرأة تجتمع بسفراء الاتحاد الإفريقي

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع سفراء الاتحاد الإفريقي على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وعقدت اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من سفراء الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد مصر في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW66» المنعقدة بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للقضاء على ختان الإناث والزواج المبكر، سواء من خلال التشريعات والقوانين أو حملات التوعية التي تم إطلاقها.

جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة

كما أوضحت جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولى على مستوى العالم، والتي استعرضت خلالها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولى «مارس 2020»، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وأكدت على أنه تم إصدار 5 نسخ من «مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد»، لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري، وتحدثت عن الإجراءات التي تم اتباعها من الدولة المصرية على المستوى الدولي أيضا، حيث اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد»، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

ضرورة العمل لتغيير الصورة النمطية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أنه من الضروري العمل سويا لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعي بموضوعات المرأة في دولنا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى استضافة مصر لقمة المناخ COP27، والتي سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW66» المنعقدة بنيويورك: حول «تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية».