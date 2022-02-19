الطرق الصوفية تشكر السيسي على قرار ترميم ورفع كفاءة مساجد آل البيت

وجهت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى وشيخ مشايخها، الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره قرار ترميم ورفع كفاءة مساجد آل البيت.

وقال أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إن الجمعية العمومية وافقت على إقرار الميزانية العمومية للعام المالي 2020-2021، كما وافقت على حسابات المبنى الجديد للمشيخة وإدراجه بحسابات الميزانية، وإقفال واعتماد حسابه الختامي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 42 عضوا من مشايخ الطرق الصوفية، وجرت الجمعية العمومية للمشيخة وسط اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية اللازمة.

انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، كان قد دعا أعضاء الجمعية العمومية مشايخ الطرق الصوفية للانعقاد اليوم السبت، بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة، لمناقشة عدة أمور أبرزها عرض ختامي للعام المالي 2021/2020، وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 118 لسنة 1976، ووفقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976، ووفقا للائحة التنفيذية، وكذلك الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدورة الجديدة، لانتخاب أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى إلى الأمانة العامة للمجلس غدا الأحد 20 فبراير 2022، ويستمر قبول الطلبات حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2022.