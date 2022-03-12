كم يدخر المصريون في دفتر توفير البريد؟.. رقم صادم بـ4 آلاف مكتب

يبحث الكثيرون عن عائد جيد لمدخراتهم المالية، فهناك من يفضل أن يدخر أمواله في البنوك، والبعض الآخر يرغب في ادخار أمواله في شراء قطعة أرض أو المضاربة في البورصة أو شراء عقار أو حتى سبيكة ذهبية، والبعض الآخر يرغب في أن يستثمر تلك الأموال في شراء شهادات ادخار من البنوك.

4 آلاف مكتب تغطي كل شبر في أرض مصر

أما الشريحة الاعظم من المصريين، خاصةً البسطاء، يرغبون دائما في ادخار أموالهم داخل الهيئة القومية للبريد، فالبريد المصرى يعتبر من أقدم الهيئات الحكومية المالية التي تعتبر الأقرب لقلب المواطن المصري، خاصةً في الأرياف، عبر فتح دفتر توفير البريد، إذ يبلغ عدد مكاتب البريد في مصر نحو 4 آلاف مكتب تغطي كل شبر في أرض مصر، ما يسمح بخدمة المواطنين بشكل أقرب عكس البنوك التي تعتبر أقل انتشارا من مكاتب البريد.

وبحسب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإن إجمالي أرصدة مودعي التوفير بلغت بنهاية 2021 نحو 226.6 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 11% عن العام الماضي، متوقعا مواصلتها النمو الفترة المقبلة.

توفير خدمات مختلفة لكافة المواطنين

وتسعى الهيئة القومية للبريد بشكل دائم إلى توفير خدمات مختلفة لكافة المواطنين، عبر مكاتبها المنتشرة في كل المحافظات، من خلال الحلول الرقمية الجديدة، إذ أعلنت الهيئة قبل أيام، إطلاق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.

وتابع «فاروق» أن المنظومة الجديدة تمكن المواطنين عملاء البريد المصري من السداد غير النقدي للخدمات، مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان.