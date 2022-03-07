رئيس «البريد المصري» يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي الأخير مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

4200 مكتب بريد في مصر

قال الدكتور شريف فاروق، إن البريد المصري يحرص دائمًا على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات، بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث زيادة فرص التعاون المشترك بين البريد المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، من خلال مساهمة البريد المصري في تحقيق أهداف البرنامج، والمتمثلة في الوصول إلى كافة المستفيدين في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات، عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري، والتي يبلغ عددها نحو 4200 مكتب بريد، بالإضافة إلى 90 سيارة متنقلة، إلى جانب 50 كشكًا بريديًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول أهداف البرنامج إلى كافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بعد لقائه برئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، اليوم، قائلاً: «نعتز بالشراكة الوثيقة مع البريد المصري وناقشنا في اجتماعنا كيفية تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع مركز الابتكار الخاص بهم، لتوسيع شراكتنا ونطاق الشمول المالي الرقمي»، مشيرًا إلى أن «هذه هي المجالات ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تتسق أيضًا مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي».

كما أشاد «فراكاسيتي»، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها، وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوى عالٍ من الجودة.