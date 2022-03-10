رئيس البريد المصري يستقبل الطيار عمرو أبو العينين لبحث التعاون المشترك

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بحضور الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية واحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي و ايهاب ابو بكر نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للتحول الرقمي و احمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة البريد للإستثمار وأحمد عبد الحليم مساعد رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشئون التجارية وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان هذا اللقاء يهدف الي بحث زيادة فرص التعاون المشترك في مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية بما يساهم في تطوير خدمات البريد المصري اللوجستية وزيادة جودتها واستحداث خدمات جديدة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين, مؤكدا علي حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها ، كما هنأ فاروق الطيار عمرو أبوالعينين بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور ٩٠ عام علي انشاء مصرللطيران وهو ما يعكس ريادة الناقل الوطني في مجال صناعة النقل الجوي دوليا واقليميا .

وخلال اللقاء رحب الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، بالتعاون مع البريد المصري مؤكدا على أن شركة مصر للطيران تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التى يقدمها البريد المصري بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة مشيرا الي ان خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين للعمل علي تحديد مجالات التعاون الممكنة تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين تخدم عملاء الكيانين الكبيرين .

كما اشاد الطيار عمرو أبو العينين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في تقديم الخدمات واستحداث خدمات جديدة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.