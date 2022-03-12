عاجل.. 14 أبريل أولى جلسات دعوى أحمد سليمان لإعادة انتخابات الزمالك

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 أبريل المقبل، لنظر الدعوى المقامة من كمال شعيب المحامي، وكيلا عن أحمد سليمان المرشح السابق على منصب رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وطالب ببطلان الدورة الحالية وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

وطالب مقيم الدعوى، بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الشباب والرياضة، عن إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية من الناحيتين الإدارية والمالية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 -2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025.