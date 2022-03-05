أمين عام مجلس الدولة: توزيع القاضيات الجديدات على عملهن

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن تعيين قاضيات جديدات في مجلس الدولة كان أملا لهن طيلة 75 عاما حتى يتقلدن مثل تلك المناصب، لافتا إلى أن هذا الأمل لم يتحقق إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي حتى بدأ مجلس الدولة في استقبال القاضيات الجديدات وتوزيعهن على العمل وإتاحة التدريب اللازم لهن.

كرسوع: اليوم كان حاسما لبداية جلوس السيدات على منصة القضاء

وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اليوم، كان اليوم الحاسم لبداية جلوسهن على منصة القضاء في مجلس الدولة ومشاركتهن في تحقيق العدالة الإدارية وتأدية رسالة العدالة المنوطة بالقضاة عموما وقضاة مجلس الدولة بخصوص الحالة الحالية.

كرسوع: هناك عدد من الدوائر التي بدأت فيها السيدات يؤدين مناصبهن الجديدة

وأوضح أن هناك عددا من الدوائر التي بدأ فيها السيدات يؤدين مناصبهن الجديدة، وذلك في الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا، والدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا في توقيت موازٍ، والدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، «أول قاضية كانت علا طنطاوي، وكلهن تم تعيينهن في وقت واحد ولكنها كانت أول قاضية تم تصويرها في الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا».

وأكد أن كل القاضيات التي جرى تعيينهن اليوم سيؤدين نفس الدور بنفس المشاركة، حتى أصبحت القاضية قسيمة للعدالة مع القاضي، «مفيش أعمال مختلفة، والواجب الخاص بالقاضي ثابت ولم ولن يختلف، وردود الفعل تجاه تلك الخطوة كانت سعادة بالغة، حيث إنه ومنذ صدور القرار الجمهوري في شهر أكتوبر الماضي فقد تم تسليم القاضيات لعملهن وجرى توزيعهن على الدوائر».