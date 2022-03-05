رضوى حلمي أول قاضية على منصة مجلس الدولة: شكرا رئيس الجهورية

عبّرت رضوى حلمي أول مستشارة بمجلس الدولة عن فخرها بجلوسها على مقعد القاضي ضمن القاضيات المعينات بمجلس الدولة، مضيفة أنَّها خطوة كبيرة، متقدمة بالشكر لرئيس الجمهورية لتمكّين المرأة من الجلوس كقاضية على منصة مجلس الدولة.

رضوى حلمي: فخورة بتعييني.. وأشكر رئيس مجلس الدولة

كما تقدمت المستشارة المنقولة من هيئة قضايا الدولة المصرية لمجلس الدولة درجة مستشار «مساعد ب» بالشكر للمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة لما يقدمه للقاضيات من دعم سواء نفسي أو تقني أو معنوي، وذلك على هامش تنصيب القاضيات اليوم للعمل كمفوضات بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.

رضوى حلمي: كل القاضيات حاصلات على ماجستير في القانون.

أما عن تأهيل وإعداد القاضيات، أوضحت المستشارة أنَّ كل القاضيات حاصلات على ماجستير في القانون، مشيرة إلى أنَّ مجلس الدولة أسهم في تشكيل عقيدة القاضي من خلال مركز الدراسات التابع لمجلس الدولة وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المكثفة تحت إشراف رئيس المجلس، إذ كان لكل ذلك دورًا في دعم القاضيات نفسيًا ومعنويًا.

وتابعت: «هذا الدعم الفني والتقني ساعدنا في سهولة الاندماج في نسيج المجلس»، مشيرة إلى انصهار صعوبة عمل المرأة في المجلس مشيدة بالخطة المحكمة من قبل المجلس لتأهيل القاضيات في العمل بالمجلس».