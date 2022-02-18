شوف حضارة بلدك.. فستان بـ «باركود» يعرفك بالتاريخ المصري «فيديو»

نجحت «آلاء الششتاوي»، في تنفيذ حلم راودها طوال فترة دراستها بكلية الفنون التطبيقية، وجعلت من مشروع تخرجها نموذجا يحتذى به وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قررت تصميم فستان للسياح مستلهم من أزياء قدماء، يهدف إلى الترويج للسياحة، من خلال وضع «باركود» على الفستان، بمجرد مسحه بالتطبيق المخصص على الهاتف تظهر معلومات خاصة بالأماكن الأثرية والسياحية.

«دا تصميم من بين 20 تصميم نفذتهم لمشروعي تخرجي المستلهم من الحضارة المصرية القديمة»، بهذه الكلمات بدأت «آلاء الششتاوي» حديثها، لـ «الوطن»، مضيفة أن الفستان كل أفكاره مستوحاة من أزياء أجدادنا، إذ نقشت عليه حروفا هيروغليفية، وزهرة اللوتس، أيضا جميع الإكسسوارات على الطراز المصري القديم.

الباركود مرتبط بجميع الأماكن السياحية في مصر

تقول «آلاء» أن «الباركود» الموجود على الفستان يعرض جميع الأماكن السياحية في مصر، ومعلومات عن كل مكان سياحي مترجمة إلى 3 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، موضحة أن زوجها ساعدها في تنفيذ الفكرة لأنه مهندس إلكترونيات.

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وأوضحت أنها تحلم بتبني الفكرة من قبل وزارة السياحة أو أحد شركات الملابس أو رجال الأعمال لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، موضحة أن سبب تنفيذها هذا التصميم هو مشاهدتها «موكب المومياوات الملكية»، في أبريل الماضي، الذي كان حديث العالم كله وأذهل الجميع، وكانت في نفس الوقت تعمل على تنفيذ مشروع التخرج فجائتها الفكرة.