أول ظهور لفيفي عبده بعد وفاة شقيقتها.. فستان سواريه وأغنية «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أول فيديو لها بعد وفاة شقيقتها الحاجة هدى.

وظهرت «فيفي» وهي ترتدي فستانا أسود في ذهبي وتسير على أنغام أغنية «يا أبو ضحكة جنان» للمطرب فريد الأطرش.

وفاة شقيقة فيفي عبده

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الثلاثاء الماضي وفاة شقيقتها الحاجة هدى، وكتبت الصفحة «إنا لله وإن إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

الوسط الفني يواسي فيفي عبده

عدد كبير من أصدقاء فيفي عبده داخل الوسط الفني حرصوا على مواساتها بعد إعلان الصفحة الرسمية لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة شقيقتها.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي: «حبيبتي يا فيفي شدي حيلك»، وواستها بشرى قائلة: «البقاء لله ولا إله إلا الله ربنا يصبركم يا رب»، أما مي كساب فقالت: «ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها»، وواساها إدوارد: «البقية في حياتك حبيبتي»، وقالت عبير صبري: «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها»، وعلقت نجلاء بدر: «لا إله إلا الله البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان».