انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، الحملة القوميه لمكافحة البلهارسيا في كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة .

ووفقا لبيان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فأن الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا تهدف لتجريع الطلاب ضد البهارسيا في المدارس والمعاهد الأزهرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمحافظة.

تجريع 18 ألف تلميذ اليوم وحملة توعوية ضد البلهارسيا

وقالت الدكتورة أمانى القرش، مدير ادارة مكافحة البلهارسيا بكفر الشيخ، إن المستهدف بالتطعيم ضد البلهارسيا، بلغ اليوم 18 ألف تلميذ بالتعليم الإبتدائي والأزهرى بـ45 مدرسة على مستوى المحافظة اليوم ولمدة أسبوع من السبت إلى الخميس مع متابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتحت شعار «تجريع وليس توزيع».

وتابعت: «ويتم ذلك عن طريق تناول قرص من عقار ديستوسيد 600 ملجم عن طريق استخدام مقياس الطول للطلبة التي فحصها في الفصل الدراسي الأول ونسبة الإصابة كانت أعلى من 1%».

أهداف الحملة

كما تستهدف الحملة توعية الطلاب بطرق الإصابة والوقاية من هذه الديدان من خلال النظافة، وتقليم الأظافر وغسل الأيدي خاصة أن الإصابة بديدان الإكسيورس تحدث نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل عن طريق الأيدي الملوثة، وهي سريعة الانتشار بين طلاب المدارس.

وحددت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الأعراض وهي الإحساس بآلام في البطن مع قيء وإسهال، وقلة التركيز، وفقدان الشهية وفقدان الوزن ما يؤدي إلى إصابة الطلاب الأنيميا والضعف العام.