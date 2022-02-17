«صحة كفر الشيخ»: قدمنا خدمات لـ98% من المستهدفين في «صحة الأم والجنين»

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن الفرق الطبية بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم «صحة الأم والجنين»، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 64 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، أول شهر نوفمبر 2020.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ64720 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، بنسبه 98.2% من المستهدفين، وبلغ عدد من تم فحصهم الأسبوع الماضي 720 سيدة، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

المبادرة تستهدف الحوامل

وتستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة ، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها، ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددة على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

فريق طبي مدرب

وأضافت «سلام» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات» ، حيث يبلغ عددهم 182 فريقا طبيا، موزعين على 11 إدارة صحية.

وجاء ترتيب الإدارات من حيث أعلى الترددات كالتالي: إدارة بيلا الصحية، تليها إدارة سيدي سالم الصحية، تليها إدارة مطوبس.