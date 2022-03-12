عاجل.. بايدن يدعم أوكرانيا بـ200 مليون دولار في شكل أسلحة ومساعدات أخرى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح بمبلغ 200 مليون دولار في شكل أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية قبل قليل، في إطار تغطيتها لحرب روسيا وأوكرانيا.

تخصيص الأموال من خلال قانون المساعدة الخارجية

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وكالة أنباء «رويترز»، أن الرئيس الأمريكي وجّه في مذكرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتخصيص الأموال من خلال قانون المساعدة الخارجية وتخصيصها للدفاع عن أوكرانيا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه يمكن استخدام الأموال الجديدة للأسلحة والمواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري.

الكونجرس وافق على مساعدات قيمتها 13.6 مليار دولار لأوكرانيا

ويأتي ذلك بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على 13.6 مليار دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف صرح عصر اليوم من أن موسكو حذرت الولايات المتحدة بأنه سيتم استهدف شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن شحنات الأسلحة هذه أهداف مشروعة للجيش الروسي، حيث تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.