عاجل.. مدبولي يتابع توافر المواد البترولية في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم.

مدبولي: توفير السلع والمواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها عالميا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعمل كدولة وحكومة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية، رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة».

«الملا» يطلع رئيس الوزراء على موقف توافر المواد البترولية

وخلال اللقاء، أطلع وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الوزراء، على الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية، والموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة، والاحتياجات المستقبلية، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

كما تطرق وزير البترول، خلال اللقاء، إلى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات «منتدى الاقتصاد والطاقة الإفريقي»، الذي عقد خلال مؤتمر «سيراويك» الدولي للطاقة، بمدينة هيوستن الأمريكية، بمشاركة وزراء البترول والطاقة في 11 دولة إفريقية، إضافة إلى مصر، ومسؤولي وزارة الطاقة بالولايات المتحدة، ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية.

وقال المهندس طارق الملا، إنه أكد خلال المنتدى، على رؤية مصر الداعمة للقارة الإفريقية في تحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة، وتأكيد الرئيس السيسي، التزام مصر بإعطاء دول القارة ورؤيتها في التحول العادل للطاقة، أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ «Cop27» التي ستستضيفها مصر.